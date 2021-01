Stiri pe aceeasi tema

- Intr-unul dintre spațiile comerciale de la parterul blocurilor care inconjoara Parcul Regele Mihai I, din Campina, in apropierea amplasamentului pe care s-a aflat ”Soldatul”, s-a deschis marți, 22 decembrie 2020, Cofetaria Dulcelle.

- Cinci persoane aflate in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj au depus cerere pentru a vota la alegerile parlamentare, toate exprimandu-si optiunea electorala, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Victor Tuhasu, anunța AGERPRES.…

- Sute de persoane au fost prezente marți seara, in centrul orașului Targu Jiu, pentru a participa la punerea in funcțiune a iluminatului de sarbatori. Nu s-a pastrat distanțarea fizica, insa s-a purtat masca. Autoritațile locale au decis ca din acest an sa monteze din nou in centrul orașului bradul digital…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95%. Daca autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor vor aproba oricare dintre…

- UPDATE Numarul mortilor a urcat la 10. Alte 7 persoane sunt in stare critica. UPDATE Inca o persoana a murit in incendiul de la ATI. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se afla in drum spre Piatra Neamț pentru evaluarea situației create dupa incendiul in care au murit opt persoane. Inițial, au fost șapte…

- Incendiu devastator la Terapia Intensiva a Spitalului din Piatra Neamt. UPDATE: 10 persoane decedate. 7 in stare critica, printre care si medicul de garda. Autoritatile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt.…

- Un atac terorist a avut loc, luni seara, la Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei. Autoritațile locale au confirmat, marți dimineața, decesul a patru victime și anihilarea unui atacator. Pe strazile din centrul capitalei austriece și pe terase se…

- Patru persoane au fost transportate la spital, luni, in urma coliziunii dintre un microbuz de transport persoane si un autoturism, in municipiul Roman, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs in zona Autogarii, iar la fata locului au…