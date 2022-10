Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la concursul de frumusețe Miss Grand International desfașurat in Jakarta (Indonezia). Spiritele s-au incins acolo dupa ce, Miss Ucraina și Miss Rusia au fost cazate in aceeași camera. Frumoasa din Ucraina nu s-a aratat deloc incantata de cealalta prezența feminina din incapere, motiv pentru…

- Prima mobilizare a Rusiei de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, declarata de președintele Vladimir Putin la 21 septembrie, a dus la o nemulțumire generalizata in randul oficialilor și cetațenilor cu privire la modul in care a fost gestionat proiectul, inclusiv plangeri cu privire la ofițerii de recrutare…

- Budapesta a criticat aspru Uniunea Europeana pentru impunerea de sanctiuni Rusiei in urma invadarii Ucrainei, declarand ca nu au reusit sa slabeasca in mod semnificativ Moscova, provocand in acelasi timp o crestere a preturilor alimentelor si energiei. Combinata cu deprecierea forintului la minime record,…

- ”Avem nevoie mai mult ca niciodata de unitate, in timp ce Rusia foloseste energia ca arma impotriva Europei. Santajarea societatilor noastre prin aprovizionarea cu energie este un mijloc prin care Rusia sa slabeasca si sa distruga sustinerea europenilor a Ucrainei si distrugerea unitatii noastre”, a…

- Rusia a anuntat schema in martie, cand a autorizat comerciantii cu amanuntul sa importe produse din strainatate fara permisiunea proprietarului marcii. Intrebat daca noul iPhone, dezvaluit miercuri de Apple, va fi importat in cadrul schemei, ministrul Comertului si Industriei Denis Manturov a spus:…

- Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a vizitat zilele trecute trupele ucrainene care se antreneaza alaturi de armata britanica la Yorkshire. ”Vreau ca poporul ucrainean sa știe ca Regatul Unit sprijina Ucraina și lupta ucrainenilor. Sunt ferm convins ca puteți invinge și veți invinge”,…