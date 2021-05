Scandal cu împușcături lângă un parc din Ploiești - doi oameni au fost răniți Scandalul a avut loc duminica seara, in jurul orei 21:00. Dupa un incident banal in trafic, doi șoferi s-au luat la bataie. In conflict a intervenit și o a treia persoana, care a folosit un pistol cu bile. Polițiștii chemați la fața locului au constatat ca barbatul deținea ilegal arma, astfel ca a fost reținut și urmeaza sa afle daca va fi arestat preventiv. In urma conflictului, doua persoane au fost ranite și internate la Spitalul de Urgența din Ploiești, fiind in afara oricarui pericol. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

