- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, susține ca Romania este gata sa semneze un contract de 6,5 miliarde de dolari cu Statele Unite, pentru achiziționarea de avioane F35. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca se așteapta aprobarea Parlamentului de la București pentru achiziția avioanelor de lupta…

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel…

- Un serviciu european de monitorizare a furtunilor severe a emis o prognoza alarmanta pentru Romania, atragand atenția ca joi seara se așteapta vant puternic in rafale, grindina de dimensiuni mari și foarte mari, precum și posibilitatea formarii tornadelor. Un expert in meteorologie din Oradea a explicat…

- Presiune enorma exercitata asupra portului Constanța: circa 50 milioane de tone de cereale și plante oleaginoase urmeaza sa fie direcționate catre port, in perioada urmatoare, in condițiile in care acesta are o capacitate de operare de doar 24 milioane de tone. De fapt, cam cat are disponibil Romania…

- 4,6 milioane de tone de grau romanesc au fost vandute la export intre 1 iulie 2022 – 25 iunie 2023, anul comercial urmand sa se incheie la 30 iunie, transmite publicația specializata Lanțul Alimentar . Producția de grau romanesc in vara anului 2022 a fost estimata la 9,1 milioane tone. Rezulta ca importurile…

- Cu doua-trei saptamani inainte de recoltatul graului, piața romaneasca pare destul de liniștita, toata lumea fiind in așteptare. Fermierii se plang ca n-au oferte din partea traderilor, in timp ce prețurile aproape ca au ’’inghețat’’ in așteptarea veștilor din Ucraina. „Deocamdata, prețurile sunt cam…

- Daca fermierii romani se plang ca importurile de cereale din Ucraina i-au adus in faliment, cand vine vorba de legumicultori, situația este cu totul alta: daca n-ar fi fost achizițiile facute de ucraineni, inceputul de sezon ar fi fost compromis de-a dreptul. Nici nu a debutat bine sezonul pentru legumicultori,…