Scade cuantumul amenzilor în cazul taxei de parcare Scade cuantumul amenzilor in cazul taxei de parcare. Cuantumul amenzilor pentru neplata taxei de parcare in Craiova va fi mai mic de luna viitoare. Este vorba de amenzile prevazute in „Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova“, cu referire la persoanele juridice. In sedinta de joi a Consiliului Local (CL) Craiova a fost supusa la vot modificarea acestui regulament, in sensul introducerii de sanctiuni si in cazul parcarii ocazionale. Un lucru care fusese omis initial, iar soferii care isi lasau masinile pe domeniul public al… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

