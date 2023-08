Stiri pe aceeasi tema

- Baia de Criș din Hunedoara, locul istoric unde a trait și a murit Avram Iancu, a ajuns o umbra a faimoasei așezari miniere de la poalele Munților Apuseni. Se mai anima doar o data pe an, la „Serbarile Naționale de la Țebea”.

- Minele de talc din Lelese și Cerișor, Hunedoara, au funcționat pana in anii 2000, iar dupa inchiderea lor, localnicii au revenit la ocupațiile arhaice dinaintea epocii mineritului. Liniștea a cuprins satele de munte din Hunedoara.

- La inceputul secolului trecut, satul Alun din Hunedoara se numara printre cele mai greu incercate așezari din Ținutul Padurenilor. Marmura a schimbat complet, pentru cateva decenii, soarta localnicilor

- Printre așezarile rurale hunedorene, de o frumusețe aparte, unele au statut de unicat și incep sa devina tot mai atragatoare pentru turiștii care doresc sa redescopere viața arhaica și liniștita a unor locuri in care timpul pare ca s-a oprit in loc. La hotarul dintre județele Timiș și Hunedoara, in…

- Poienița Voinii, unul dintre cele mai vechi sate din Ținutul Padurenilor din Hunedoara, este cunoscut datorita artistului de folclor Dragan Muntean, insa localnicii il infațișeaza ca pe un loc cu totul ieșit din comun prin istoria sa.

- O femeie de 72 de ani a ramas izolata din cauza inundațiilor. Pentru ca nu reușeau sa o ajute, localnicii au chemat salvamontiștii.Serviciile de intervenție au fost nevoite sa intervina in mai multe localitați, printre care și orașul Tismana, unde a plouat torențial. Drumurile de aici au fost inundate,…

- Pe drumurile naționale aflate in subordinea Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara, respectiv pe autostrada A1, se desfașoara in perioada urmatoare o serie de lucrari de reparații. Acestea au loc in toate județele din aria de lucru a DRDP. Pe DN 68A Ohaba – Sacamaș, județul Hunedoara, lucrarile de…

- Cele mai frumoase sate din Ținutul Padurenilor din Hunedoara, sunt inconjurate de paduri seculare, pe culmile din Munții Poiana Rusca. Modul de viața al localnicilor s-a schimbat radical fața de cel din urma cu cateva decenii.