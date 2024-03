Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 17 ani din Lupeni, judetul Hunedoara, a fost prins de politisti, in timpul unui control, cu un pistol cu gaz si proiectile, ascunse in banca, sub carti. El a spus ca avea arma la el pentru a o duce, dupa cursuri, unei persoane pentru lucrari de intretinere, informeaza news.ro. ”Astazi, 11…

