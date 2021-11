Şase morţi în urma unei explozii la o mină operată de ArcelorMittal Sase mineri au murit duminica, iar doi se afla in ”stare critica” in urma unei explozii la o mina a ArcelorMittal din Kazahstan, au anuntat compania si Ministerul pentru Situatii de Urgenta, potrivit AFP. Explozia a avut loc in cursul diminetii la mina de carbune Abaiskaia, operata de ArcelorMittal Temirtau, unitatea din Kazahstan a gigantului siderurgic multinational, in regiunea industriala Karaganda, la aproximativ 200 km sud-est de capitala Nur-Sultan. Saizeci de mineri se aflau in mina in momentul accidentului, iar 56 au reusit sa iasa. Accidentele miniere sunt destul de frecvente in tarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

