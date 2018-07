Șase filme în Parcul Eminescu Caravana Metropolis, cinematograf in aer liber, ajunge la Arad in prima saptamana a lunii iulie și poposește in Parcul Mihai Eminescu, unde va fi montat un ecran gigantic. Programul filmelor incepe marți, 3 iulie, cu pelicula „Nebune de fericire”, in regia lui Paolo Virzi. Filmul reda povestea a doua femei total diferite care ajung sa se apropie intr-un context mai puțin obișnuit: in timp ce sunt internate la un sanatoriu de psihiatrie din Toscana. Din distribuție fac parte Valeria Bruni Tedeschi, Valentina Carnelutti, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena. Producții franceze Pe 4 iulie, pe ecranul… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

