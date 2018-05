Şase elefanţi pigmei au fost descoperiţi morţi în insula Borneo Sase elefanti pigmei, o subspecie de elefant asiatic amenintata cu disparitia, au fost descoperiti morti in ultimele saptamani intr-o padure de palmieri de ulei din partea malaeziana a insulei Borneo, a anuntat luni oficiali locali, citati de AFP. Carcasele unor elefanti cu varste cuprinse intre unu si 37 de ani au fost descoperite in lunile aprilie si mai in diferite zone din statul malaezian Sabah, din nordul insulei Borneo, a declarat pentru AFP Augustine Tuuga, directorul Departamentului local pentru protectia speciilor salbatice. "Facem teste asupra organelor interne ale animalelor", a precizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

