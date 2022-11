Sardinia – Costa Smeralda sau Maldivele Mediteranei Sardinia este una dintre cele mai mari insule italienesti. A doua ca marime dupa Sicilia. Am tot vazut poze, cu marea aia albastra-smarald, nu degeaba i se mai spune si Maldive de Italia, si imi doream enorm sa o vad. Tot pandemia facut sa ajungem aici mai repede, pentru ca inca erau restrictii de calatorie si nu aveam prea multe optiuni. Sincer prea multe informatii nu stiam despre ea, decat ca e ceva mai scumpa si cam atat. Intr-o zi, am vazut oferta, 35E/pers-zbor. Am luat biletele fara sa clipesc. Si aici vine si lectia de “asa nu”! Niciodata nu luati bilete de avion fara sa cititi despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea DNA de arestare preventiva a presedintelui Partidului Ecologist Roman, Danut Pop. Acesta este acuzat de trafic de influenta, fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile. Danut Pop a fost retinut miercuri de DNA sub acuzatia ca, in perioada…

- Dupa ce s-a zvonit ca ar fi ar fi condus masina cu permisul de conducere suspendat, George Simion scapa acum de dosarul penal. Liderul AUR a anunțat, in urma cu puțin timp, ca nu este prima oara, in ultimii doi ani, cand i se infaptuiește un dosar din partea autoritaților de la Brigada Rutiera.

- „Sincer, mi-am dat seama ca sufar de o boala”, marturisește fiica lui Adrian Minune. Dupa ce și-a ținut fanii de pe rețele pe jar, a scris despre ce e vorba. „Nu mai pot sa ma filmez fara (n.r. – filtre), frate. Știu ca și voi treceți prin asta, trebuie sa recunoașteți! Cand te vezi fara filtru, iți…

- Conform primelor informații, accidentul s-a produs, marti seara, in jurul orei locale 22:00 (20:00 GMT), informeaza DPA preluata de Agerpres.Primele rezultate releva ca nu s-ar fi aflat nimeni in cladire in momentul prabusirii cladirii. Informația a fost confiramta ulterior și de pompieri, care susțin…

- Conform primelor informații, accidentul s-a produs, marti seara, in jurul orei locale 22:00 (20:00 GMT), informeaza DPA preluata de Agerpres.Primele rezultate releva ca nu s-ar fi aflat nimeni in cladire in momentul prabusirii cladirii. Informația a fost confiramta ulterior și de pompieri, care susțin…

- Politia germana l-a cautat pe oligarhul lui Putin, Alisher Usmanov, la ouale Faberge si i-a gasit patru. Potrivit Der Spiegel, mai multe vile din Germania ale lui Usmanov, un apropiat al liderului de la Kremlin, au fost perchezitionate. Oligarhul este cercetat de autoritatile de la Berlin pentru spalare…

- Un moldovean, in varsta de 42 de ani, a ramas fara Volvo V70, dupa ce polițiștii de frontiera au stabilit ca era cautat de catre autoritațile din Italia. Barbatul, original din Hincești, a spus ca a cumparat mașina in anul 2021 de la un prieten, pe cand se afla in Italia și era sigur de legalitatea…

- Autoritatile italiene au decis sa acorde suma de 15.000 euro celor care accepta sa se muta pe una dintre insulele tarii. Guvernul insulei Sardinia ofera granturi de pana la 15.000 euro celor care se muta pe aceasta insula idilica. Autoritatile au alocat 45 de milioane de euro ca buget total pentru…