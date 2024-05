Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al orașului Iernut, Ioan Nicoara, și-a depus marți, 30 aprilie, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Iernut, dosarul de candidatura pentru un nou mandat la conducerea Primariei Iernut.Ioan Nicoara a fost insoțit de o echipa numeroasa, alcatuita din 19 colegi din partea PNL,…

- Dupa doar o zi de la semnarea unor contracte de finanțare extrem de importante pentru dezvoltarea orașului Ungheni, prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", primarul in funcție al localitații, Victor Prodan, și-a depus marți, 20 aprilie, candidatura pentru un nou mandat.Alaturi de echipa…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, și-a inregistrat, azi, oficial, candidatura pentru un nou mandat, depunand cele 4000 de semnaturi de susținere. Cu acest prilej, Soos Zoltan și-a reafirmat dorința de a continua lucrarile incepute și in urmatorii patru ani. In ceea ce privește obiectivele…

- In decursul anului 2023, la nivelul cabinetelor medicilor de familie din județul Mureș au fost consumate in total 5.110 de doze de vaccinuri, a anunțat, recent, conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș, in Raportul de Activitate pentru anul 2023.Potrivit documentului, cele 5.110 de doze de vaccinuri…

- Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a inițiat, in data de 26 martie, un proiect de hotarare care provede constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activitații de asistența sociala și protecția copilului la nivelul orașului Ungheni. "Consiliul Comunitar Consultativ se constituie…

- In ultimii patru ani, municipiul Sighetu Marmației a fost martorul unor transformari semnificative, cu accent pe imbunatațirea infrastructurii și a calitații vieții locuitorilor sai. Printre realizarile remarcabile ale acestui mandat se numara reabilitarea strazii Rodnei, o investiție de amploare ce…

- Astazi, a avut loc Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Mures, in cadrul careia a fost dezbatut Raportul de activitate al Tribunalului Mures pentru anul 2023. Conform datelor din raport, La nivelul Tribunalului Mures, in cursul anului in anul 2023, indicatorii statistici reflecta…

- Primarul comunei Lunca, Teodor Vultur privește cu incredere anul 2024, unul favorabil investițiilor, daca luam in calcul faptul ca mai mult de 60 % din bugetul pe acest an este destinat secțiunii de dezvoltare. Despre investițiile preconizate in acest an ne-a vorbit primarul comunei Lunca in interviul…