- La Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din satul Fetești, comuna Adancata, va avea loc joi o procesiune cu Sfintele Moaște ale Sf. Ier. Nectarie de la Eghina - Vindecatorul de cancer. Programul va fi urmatorul: incepand cu ora 08:30 Utrenie, Acatistul Sfantului Ier. Nectarie, Sf. ...

- Joi, 9 noiembrie se sarbatorește Sfantul Nectarie, vindecatorul de cancer și alte boli grave. Racla cu o parte a cinstitelor moaște, ale Sfantului Ierarh Nectarie din Eghina, va ajunge in Baia Mare și va fi pusa spre inchinare in Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Accesul la moaște va fi…

- Pelerinajul de Sfantul Dumitru incepe astazi, in București, iar toate manifestarile religioase vor avea loc in perioada 21 – 29 octombrie, scrie Agerpres .„Bucuria pelerinajului din acest an prilejuita de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (27 octombrie), organizat…

- Bucuria pelerinajului din acest an prilejuita de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor, va fi sporita de aducerea din Grecia a Icoanei Maicii Domnului – Panaghia Soumela și a raclei cu un fragment…

- Surpriza mare pentru credincioșii veniți, ieri, 24 septembrie 2023, la Catedrala Arhiepiscopala „Inalțarea Domnului” din municipiul Buzau, unde au participat la Sfanta Liturghie savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Makarios, Mitropolit de Sidirokastrou – Grecia, și Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian,…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 17 19 august a fost facut public de catre reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului. In perioada 16 19 august, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, insoteste un grup de pelerini in Tara Sfanta. Momentele importante ale pelerinajului vor fi…

- Aproximativ 20.000 de persoane au fost prezente marți, 15 august, la Manastirea Moisei, cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. Cu aceasta ocazie, așezamantul monahal și-a serbat hramul. ”Inca din ajunul hramului lacașului monahal, la Sfanta Manastire Moisei au poposit mai multe procesii aparținand…

- Mii de pelerini au ajuns si anul acesta la Sanctuarul de la Cacica din județul Suceava, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului. Astazi, in ziua de hram, vor avea loc, liturghii oficiate in limbile romana maghiara, polona și germana. In centrul sarbatorii Adormirea Maicii Domnului este Sfanta…