Sărbătoarea de Halloween, ­marcată la Zoo Bucov N.D. Una dintre sarbatorile tradiționale ale altor țari, dar care a prins teren și in Romania- sarbatoarea de Halloween, celebrata in noaptea de 31 octombrie, specific careia sunt dovlecii sculptati si costumele de vrajitoare si mumii purtate de copiii care colinda din casa in casa- va fi marcata și la Gradina zoologica de la Parcul Bucov. Astfel, deja s-a anunțat, in mod oficial, ca aceasta manifestare va fi organizata in spațiul menționat ceva mai devreme, mai exact pe data de 28 octombrie a.c., la ora 18.00, participarea la acest eveniment fiind gratuita. O invitație speciala este adresata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga lume se pregatește de una dintre cele mai adorate sarbatori, mai ales de catre copii, și anume Halloween. Oamenii abia așteapta sa se costumeze și sa petreaca alaturi de cei dragi. Aceasta difera de alte sarbatori din Romania, motiv pentru care are unele concepte mai puțin intalnite. Unul…

- Pe ce data pica Halloween in 2022. Cum se sarbatorește in Romania. Halloween-ul nu este o sarbatoare romaneasca, insa de ceva timp a ajuns sa fie celebrata și la noi in țara dupa anumite tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții și romanii organizeaza…

- Se apropie „Ziua Holocaustului” in Romania, marcata, ca de obicei, la 9 octombrie. O tragedie care nu trebuie, sub nici o forma, uitata. Respectul fata de memoria zecilor de mii de victime ale nazismului pentru singura vina de a fi fost evrei va fi manifestat miine, 7 octombrie, la Muzeul de Istorie…

- Urmare unui parteneriat de succes intre Asociatia Cultural Științifica „Dimitrie Ghika – Comanești” și Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comanești s-a reușit crearea unui spațiu de invațare in aer liber, in curtea unitații de invațamant. Proiectul Permacultura – punte de legatura intre școala și comunitate,…

- Deși nu este o sarbatoare romaneasca, Halloween-ul a luat amploare in țara noastra, iar cei mai mulți se bucura in fiecare an de petreceri și de evenimente tematice. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții de care mulți țin cont. Iata cand se sarbatorește anul acesta Halloween-ul!

- Tora Vasilescu, care a ieșit de cațiva ani la pensie, a dezvaluit intr-un interviu pentru Fanatik ce factura uriașa a primit la energie electrica. Actrița nu a mai participat la spectacole, la evenimente, se intreține din pensia pe care o are din cariera ei in actorie. Ultima factura primita de Tora…

- Autoritațile din localitatea Hoghilag din județul Sibiu au depus deja documentația și așteapta sa obțina pentru tuberoza titlul de Indicație Geografica Protejata in Uniunea Europeana. Chiparoasa sau tuberoza are o floare cu un miros specific și o tulpina rezistenta și lunga. Este cultivata in multe…

- Ziua internationala a berii este celebrata de iubitorii acestei bauturi, anual , in prima zi de vineri a lunii august. In anul 2020, ziua este marcata la data de 5 august. Sarbatoarea a fost marcata pentru prima data in anul 2008. De la o sarbatoare initial restransa, organizata in orasul american Santa…