- Valentin Potra, o figura binecunoscuta in scena muzicii autohtone, implineste astazi frumoasa varsta de 56 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!”. Nascut in 3 octombrie 1964 la Salonta, Valentin s-a apucat mai serios de muzica in urma unui anunt postat de Cristian Podratzky in rubrica…

- Carina Dumitru, solista formației timișorene Phaser implinește astazi frumoasa varsta de 30 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artista a cochetat cu muzica inca din frageda pruncie, crescand intr-o familie pasionata de notele muzicale. Pana la terminarea…

- Dixie Krauser, o figura legendara a rock-ului romanesc, implineste astazi frumoasa varsta de 61 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Multi Ani! Artistul s-a nascut in 24 septembrie 1959 in Timisoara si face parte dintr-o familie cu tradiție din orașul nostru, un adevarat brand in perioada interbelica…

- Conf. dr. Daniela Radu, unul dintre candidații Pro Romania pentru Consiliul Local Timișoara, va fi prezenta in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre campania electorala aflata in plina desfașurare, dar și despre planurile Pro Romania…

- Antrepenorul Adrian Cionca a povestit, la emisiunea PRESSALERT LIVE, reacția funcționarilor publici cand a depus cereri pentru 31 de certificate de urbanism, in timpul pandemiei. „Recent am cerut 31 de certificate de urbanism Primariei Timișoara. La discuția prealabila, mi s-a spus sa cer online, ca…

- Consilierul local Constantin Zavoian, ales in CL Moșnița Noua din partea PNȚCD, dar trecut apoi la PNL, a fost confirmat ca infectat cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Din informațiile obținute de PRESSALERT.ro, atat Zavoian, cat și soția sa, ar fi primit in aceasta dimineața rezultatul…

- Erlend Krauser, considerat de specialiști drept unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei și care este fostul membru al legendarei trupei Phoenix, implinește astazi frumoasa varsta de 62 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Artistul s-a nascut pe 19 iulie 1958 la Timișoara, intr-o…