- Sarah Dumitrescu Prodan este baschetbalista in Statele Unite ale Americii, legitimata la echipa California Polytechnic State University, in Big West Conference, insa din cauza problemelor la picior, fiica Anamariei Prodan a fot nevoita sa puna stop. S-a operat din nou și abia așteapta sa intre pe teren.…

- Sarah, fiica Anamariei Prodan, a ramas de curand fara carnetul de conducere, dupa ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Baschetbalista l-a recuperat rapid și spune ca l-a iertat pe polițistul care i-ar fi facut o nedreptate. Sarah Dumitrescu conduce o mașina de lux achiziționata de mama ei și…

- Sarah Dumitrescu e fiica cea mica a impresarei Anamaria Prodan și a lui Tiberiu Dumitrescu, fost jucator de baschet. In prezent, tanara are 23 de ani și e intr-o perioada de recuperare, dupa ce a fost operata! Joaca de ani de zile baschet. Sarah joaca baschet de performanța. Ea a facut studiile in America,…

- Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a Anamariei Prodan din mariajul cu Tibi Dumitrescu, a vorbit pentru prima data despre neințelegerile dintre mama ei, impresar de fotbaliști, și Gigi Becali, patronul FCSB. Cu ani in urma, Anamaria Prodan avea o relație foarte buna cu Gigi Becali, pe care il ajuta des…

- Anamaria Prodan se poate mandri cu copiii ei, iar impresara a marturisit in exclusivitate pentru SpyNews.ro ca fiica ei cea mica, Sarah Dumitrescu, se afla in perioada de recuperare in Romania și spera ca se va rezolva destul de repede problema de sanatate pentru a putea juca din nou baschet. Iata ce…

- Sarah Dumitrescu a intrat, din nou, in vizorul camerelor de filmat, care au surprins-o, de aceasta data, plimbandu-se pe strazile din Capitala. De una singura, fiica Anamariei Prodan a fost vazuta in timp ce cauta de zori o cafena. Cum au surpins-o camerele de filmat.