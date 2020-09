Dupa ce se naște un copil in Craiova, in primul an de viața al micuțului, parinții se orienteaza la ce gradinița il vor inscrie. In al doilea an de viața, parinții trebuie sa știe clar daca vor fi locuri la gradinița de cartier in anul in care copilul implinește varsta pentru a incepe invațamantul preșcolar. Acum, in “anul COVID”, parinții se intreaba cați micuți vor fi in fiecare clasa la gradinița. Nici la școala nu sunt spații suficiente pentru a exista clase de cate 15 elevi. Elevii inscriși in anul școlar 2020-2021 sunt cate 28-30 in fiecare clasa sau chiar mai mulți, in clasele de la ciclul…