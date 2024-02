Analiza dezastrului. Mii de școli și spitale, în pericol iminent Strategia naționala de reducere a riscurilor de dezastre 2024 – 2035 confirma faptul ca autoritațile nu au luat nicio masura in ce privește pericolul prabușirii in caz de cutremur și al incendiilor in unitațile sanitare și de invațamant. Analizele arata ca 1.600 de școli și 33 de spitale se vor narui la primul cutremur. Mai […] The post Analiza dezastrului. Mii de școli și spitale, in pericol iminent first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

