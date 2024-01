Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Recuperare Medicala ”Sfantul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, a depașit cifra de 5.000 de pacienți ”repuși pe picioare”, in doar 5 ani de existența. Construit dupa cele mai exigente standarde europene, acest spital este unul atipic, in sensul ca seamana mai mult cu un hotel de 4*. Nu miroase…

- Totul a inceput cu o durere puternica de spate. A fost internata de urgența, diagnosticul avand explicații neurologice. Nu se mai putea mișca, nici macar sa se intoarca de pe o parte pe alta, in pat. Aceasta este povestea Veronicai, inainte de a se interna in Spitalul de Recuperare Medicala ”Sfantul…

- Un nou echipament de ultima generație a fost achiziționat de Spitalul de Recuperare Medicala ”Sfantul Sava”, din Pantelimon, Ilfov. Este vorba despre o terapie unica, patentata, non-invaziva și atraumatica pentru tratarea edemurilor și a durerii. Echipamentul medical trateaza durerea și edemurile,…

- Spitalul de Recuperare Medicala ”Sf. Sava", din Pantelimon, Ilfov, construit in urma cu cinci ani, din fonduri exclusiv private, se fac internari incepand cu 10 zile și pana la cateva luni, in funcție de necesitațile pe care diagnosticul paciențiilor le impune. ”La noi, in Spitalul Sfantul Sava,…

- Romanii iși doresc o viața mai buna, echitate, infrastructura, școli și spitale, legi drepte, afirma Marcel Ciolacu in mesajul transmis luni de vicepremierul Marian Neacșu, in ședința solemna comuna a Camerei Deputaților și Senatului consacrata aniversari

- Spitalul ”Sfantul Sava” din Pantelimon, Ilfov, este un centru medical de excelența in recuperarea medicala de orice natura, in care profesionalismul medical se intalnește cu credința in Dumnezeu și in puterile sale. Fiecare salon și sala de terapie sunt sunt imbogațite spiritual cu icoane ortodoxe.…

- Peste 70% din pacienții Spitalului de Recuperare Medicala Sfantul Sava, din Pantelimon, Ilfov, sunt tineri, spune Alina Ion, manager și fondatoarea centrului medical. Majoritatea dintre aceștia au suferit accidente, cu fracturi ale coloanei vertebrale, care i-au lasat imobilizați la pat sau in carucioare.…

- Alina Ion, managerul spitalului privat de recuperare medicala Sfantul Sava, reacționeaza fața de propunerea Ministerului Sanatații in ce privește salarizarea medicilor: fara contracte de garzi! (vezi AICI ce se dorește) Deși susține ideea de a obliga medicii angajați in spitale sa efectueze garzi,…