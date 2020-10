Stiri pe aceeasi tema

- DanubEcoSoap este proiectul cu care o echipa de la Facultatea de Stiinte si Mediu din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati a obtinut locul I la concursul de idei de afaceri Danube Growth Initiative.

- Rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, Lucian Georgescu, aflat pe pozitia a cincea pe lista PSD la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, printr-un comunicat postat pe pagina sa publica de Facebook, ca renunta la candidatura la alegerile parlamentare."In urma unei largi consultari…

- Doua echipe de studenti de la Facultatea de Inginerie, specializarea Informatica Aplicata in Ingineria Materialelor, reprezinta Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati in competitia Bosh Future Mobility 2020, organizata de Centrul de Inginerie din Cluj.

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati scoate la concurs 164 de locuri la buget, 338 de locuri pentru romanii de pretutindeni si 1.535 de locuri cu taxa in sesiunea septembrie 2020 de admitere.

- In perioada 3-16 septembrie 2020, la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati se desfasoara admiterea la ciclul I – licenta, forma de invatamant la distanta/invatamant cu frecventa redusa (ID/IFR) pentru specializarile Limba si literatura romana/Limba si literatura engleza si Drept.

- Pentru cele 51 de programe de masterat, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati scoate la concurs anul acesta 2.158 de locuri la buget si cu taxa. Criteriile de admitere sunt specifice fiecarei facultati.

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati inoveaza in derularea sesiunii Admitere 2020. In aceasta perioada dificila, in care este indicata pastrarea distantei sociale si evitarea pe cat posibil a aglomeratiei, comisiile de admitere au identificat solutii inedite si eficiente in reducerea riscurilor…