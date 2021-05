Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca masura de plasare a Bucureștiului in carantina este evitata „pe cat posibil” prin intensificarea controalelor. El subliniaza importanta respectarii regulilor sanitare pe parcursul urmatoarelor doua luni, pana cand mai mulți romani vor fi vaccinati.

- Primarul general Nicușor Dan a declarat, luni, dupa o ședința avuta cu premierul Florin Cițu și primarii de sectoare, ca se incearca, ”pe cat posibil” evitarea aplicarii unei masuri de ”carantinare a Bucureștiului”. Dan a mai precizat ca, in opinia sa, populația mai are de rezistat inca aproximativ…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca bugetul Bucurestiului pe acest an este unul prin care se vor face lucruri concrete, prin care va fi stopata risipa si care va deschide calea pentru constructie.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca isi doreste inca un mandat la PMB si nu se pune problema sa candideze in 2024 la prezidentiale, mentionand, in legatura cu o posibila intrare in PNL, ca pentru moment preocuparile sale sunt strict pe problemele administrative. "PNL…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, dupa ședința Consiliului General al Municipiului București in care au fost suspendate pe o perioada de un an Planurile Urbanistice Zonale ale Sectoarelor 2, 3, 4, 5 și 6, ca majoritatea consilierilor PNL și USR au votat pentru public, “in ciuda…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a spus ca principalul scop pentru care au fost create companiile municipale al Bucureștiului de catre fosta administrație a fost politic – “sa plateasca foarte bine niște activiști de partid”. Chiar și salariile angajaților de nivel mediu erau mult mai mari…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a replicat azi in conferința de presa și pe Facebook la criticile aduse de dezvoltatorii imobiliari. O parte dintre aceste grupuri au exagerat și l-au activat pe primarul general. Acesta vrea sa suspende in Consiliul General PUZ-urile a 5 sectoare din…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris luni un mesaj in care susține ca actuala administrație platește datorii din urma cu doi ani, lasate de fosta administrație a Bucureștiului.