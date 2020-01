Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Sava a prezentat, sambata seara, la ”Descoperiți”, ultimele mișcari de pe scena politica, dar șii avertismentele despre trei pericole majore care pandesc Romania și care țin de masurile pe care le va lua sau nu Guvernul Orban.

- Leul va continua sa se deprecieze in 2020, iar cursul valutar ar putea ajunge la 4,85 lei/euro in ultima parte a anului, anticipeaza analistii Erste Group (proprietarul BCR), Juraj Kotian si Zoltan Arokszallasi. De asemenea, acestia se asteapta ca...

- ​Increderea investitorilor s-a deteriorat la finalul anului 2019, obligațiunile pe termen lung au fost vandute, iar leul a fost slabit, se arata intr-un raport al Erste Group. Potrivit acestuia, randamentele pe termen lung au crescut cu 20-30 puncte de baza in noiembrie, cu vanzari declanșate de creșterea…

- Supraacciza la carburanți a fost eliminata in plenul Camerei Deputaților, dupa ce, marți, comisia de buget-finante a dat, in unanimitate, un raport de admitere unui proiect de lege pentru...

- Incetarea activitatii CFR Marfa, o societate strategica pentru economia romaneasca, nu este luata in calcul si sunt sigur ca situatia, desi va fi grea, isi va gasi o rezolvare, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit unui comunicat al ministerului…

Romania produce oficial transportoare Piranha 5: Armata a comandat sute de blindate. 900 de milioane de euro se vor intoarce in economia romaneasca

- Viata politica de la noi seamana din ce in ce mai mult cu o telenovela. Si, ca orice telenovela buna, politica interna romaneasca capteaza toata atentia publicului. Insa, ar fi periculos sa ignoram ca exista evenimente internationale care ne-ar putea afecta puternic, daca nu le luam in calcul si nu…

Se anunța vremuri tulburi pentru economia romaneasca: Instabilitatea politica ii sperie pe investitori. Criza politica ii sperie pe investitorii din Romania. Creșterea inflației, dar și deprecierea…