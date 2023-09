Stiri pe aceeasi tema

- SPERANȚE… La finalul acestei saptamani, pe 26 șI 27 august, la Krefeld, Germania, va avea loc ediția 2023 a Campionatului European de Canotaj (Under 23). La aceasta ediție va participa și Ana Maria Matran (19 ani), din comuna Crețești, sportiva legitimata la CSM Calarași. Ea va concura in probele de…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Bianca Camelia Ifteni a devenit campioana mondiala de junioare la simplu vasle feminin, informeaza Agerpres.

- Romania și-a trecut in palmares primele doua medalii la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka. Constantin Popovici si Catalin Preda au caștigat aur și argint la sarituri in apa de la mare inaltime. Este pentru prima oara cand doi sportivi din aceeasi tara au fost pe podium la o editie de Mondiale.…

- Performanța istorica pentru cinci elevi romani la Olimpiada Internaționala de Fizica, care s-a desfașurat in Japonia. Echipa țarii noastre - formata din patru copii de la Liceul de Informatica București și unul de la „Grigore Moisil” din Timișoara - au adus acasa trei medalii de aur și doua de argint.…

- In acest weekend a avut loc Campionatul National de Seniori și Tineret etapa Finala, desfașurat in zilele de 8-9.07.2023 in inima Baniei respectiv pe stadionul de atletism „Nicolaie Marașescu” din Craiova. La acest campionat a participat și sportivul de la CSS RADAUȚI Ciprian Costin in probele de 1.500…

- Competitia mondiala de Karate Kyokusin "Open World Cupldquo;, de la Szolnok Ungaria , le a adus evolutii deosebite si medalii si sportivilor de la Shobu Constanta ndash; Lumina, care au urcat de sase ori pe podium. Totodata, alte doua sportive au fost aproape de medalii, ocupand locul patru. Au cucerit…

- Elevii romani au obtinut sase medalii la cea de a 27-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, care se desfasoara in perioada 23 – 28 iunie la Tirana, in Albania. Potrivit Ministerului Educatiei, in clasamentul neoficial pe natiuni Romania a ocupat locul al doilea cu 156 de puncte.…

- Lotul Romaniei a obtinut cele mai bune rezultate in istoria participarii fizice la Olimpiada Europeana de Fizica/EUPhO – trei medalii de aur si doua medalii de argint, informeaza Ministerul Educatiei, citat de Agerpres. Citește și: Protest la Curtea de Apel Pitești! Se amana toate cauzele, cu excepția…