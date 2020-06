Săptămâna viitoare începe colorarea aleilor pietonalei Răcădău. Până la jumătatea lunii iunie se va demara și construcția noii arteziene Ultima faza a primei etape de reamenajare a pietonalei Racadau, cea de turnare a stratului colorat, din material special, va incepe saptamana viitoare. Materialul, comandat din Italia, este dintr-un compozit special, cu rol antiderapant, care face mai lina deplasarea pe role și a atenueaza loviturile in cazul unei caderi, și va fi aplicat in noua culori, conform proiectului. „Incepand de marți vom așterne stratul colorat pe pietonalul din Valea Cetații, in funcție de cum ne permite vremea, pentru ca este necesara o suprafața complet uscata pentru a aplica acest material special. Aceasta etapa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

