Sancțiuni Iran. Ce este interzis, începând de azi. Implicații asupra Europei Iranul a respins pana in ultimul moment oferta presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a negocia un nou acord nuclear, iar Uniunea Europeana a anuntat ca va aplica prevederi legale pentru protejarea companiilor europene de efectele previzibile. Primul set de sanctiuni vizeaza sistemul financiar iranian, detaliaza DPA. Sunt interzise achizitiile de dolari de catre guvernul de la Teheran si vanzarea de titluri de stat iraniene. Peste inca trei luni se vor activa si masuri impotriva bancii centrale a Iranului. Vor fi afectate si industria auto si exporturile de covoare si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

