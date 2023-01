Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce ar putea fi lejer breaking news-ul unei saptamani marcate de lansari de la CES 2023 , iata ca Samsung a confirmat in sfarsit data de lansare a lui Samsung Galaxy S23. Luna trecuta zvonacul Ice Universe dezvaluise ca telefoanele ar sosi pe 1 februarie 2023, iar acum totul e confirmat de Samsung.…

- Lenovo a inceput devreme lansarile de la CES 2023, sau mai bine zis teaserele, inca de la final de an 2022, dar peisajul se intregeste la inceput de 2023 cu lansari proaspete. Pe 5 ianuarie a debutat telefonul Lenovo ThinkPhone by Motorola, cu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 la bord. Telefonul…

- Honor 80 GT este cel mai nou telefon cu pretentii de „gaming phone” de pe piata si are doua atuuri pentru a apartine acestui segment. Pe de o parte vine cu puternicul procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 si pe de alta parte are o racire avansata si generoasa. Terminalul vine in completarea lu Honor…

- Reuniunea miniștrilor de externe din statele NATO a beneficiat de o mediatizare masiva in presa din Romania și Republica Moldova. Au fost aproape 3.000 de materiale in presa din Romania și 235 de materiale in presa online din Republica Moldova, in doar do

- Ploua cu lansari in aceasta perioada si dupa ce Honor a dezvaluit telefoanele Honor 80 si Honor Magic Vs, acum si OPPO ne ofera modelele din seria Reno9. Aceasta gama include OPPO Reno 9, OPPO Reno 9 Pro si OPPO Reno 9 Pro+. Acesta din urma are dotari de flagship, de la camera cu stabilizare optica…

- Samsung e in plina fervoare a actualizarilor la One UI 5.0 si Android 13 pentru cele mai populare telefoane ale sale. Actualizarile au inceput la final de luna octombrie, cu Samsung Galaxy S22, S22+ si Galaxy S22 Ultra. La inceput de noiembrie au primit update-ul pe rand modelele S21, S20, Note 20 si…

- Xiaomi a lansat gama de telefoane Redmi Note 12 pe 27 octombrie 2022, iar cele mai ieftin dintre ele este chiar modelul de baza, Redmi Note 12 5G. Urmasul lui Redmi Note 11 primeste si conectivitate 5G, un procesor complet nou si pret sub 200 de euro. Redmi Note 12 arata identic cu modelele Pro, ceea…

- Dupa ce Samsung Galaxy S23 a aparut intr-un benchmark, cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 la interior, acum Galaxy S23 Ultra merge in aceeasi directie. Apare in testul de performanta GeekBench, cu numele de cod SM-S918U si un procesor cu nume de cod „kalama”. Tot ce stim despre ele aflati mai jos.…