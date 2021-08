Samsung a lansat două noi modele de smartphone-uri pliabile, cu prețuri ce pornesc de la 5.200 lei Samsung a lansat doua noi telefoane pliabile: ZFlip 3 și ZFold 3, pentru primul prețurile pornind de la 5.199 lei, iar pentru cel de-al doilea, de la 8.899 lei. Pentru prima oara un smartphone plaibil costa sub 5.500 lei, dupa ce primele modele lansate acum doi ani erau aproape 10.000 de lei. Telefoanele pliabile ramân o nișa și sunt scumpe, dar prețurile au mai scazut și Samsung spune ca aceste telefoane sunt mai durabile și mai bune la multitasking. Modelul mai scump ZFold 3 are camera frontala integrata sun ecran și permite folosirea stylus-ului S-Pen.



Samsung spune ca telefoanele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Super performanța inregistrata tocmai in SUA de elevii pasionați de robotica de la Beclean. Robotul acestora a fost considerat de americani cel mai inovativ și cu designul cel mai creativ. Esentza Robotics, echipa formata din elevii Colegiului Național „Petru Rareș” din Beclean, a reușit sa faca senzație…

- Vacanța de vara aduce, la DIGI, o noua oferta pentru utilizatorii de telefonie mobila – reducerea abonamentului cu 50% pentru 4 luni, la portarea in REȚEAUA NAȚIONALA. Campania se adreseaza atat clienților noi, cat și clienților existenți și se desfașoara in perioada 5 iulie - 31 august 2021.

- Telefoanele ne ajuta la foarte multe lucruri. Cu ajutorul lor raspundem la emailuri, ne organizam programul, facem poze in vacanța și multe altele. Dar e important sa nu uitam și de faptul ca acestea ne ajuta sa ne și distram din cand in cand. Pe langa po

- Competiția Chefi la cuțite a ajuns la final, iar Rikito Watanabe, unul dintre cei mai simpatici concurenți ai acestui sezon, este tare dezamagit. Concurentul lui Sorin Bontea a postat un mesaj emoționant pe contul sau de Instagram, in care le-a mulțumit tuturor pentru susținere și le-a spus cat de mult…

- EUROINVENT 2021, eveniment care a strans laolalta inventatori și cercetatori din toata lumea, și-a desemnat caștigatorii. Marele Premiu Euroinvent ramane, și in acest an, la Iași. Premiul, in valoare de 10.000 de lei, a fost oferit de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea…

- De peste 10 ani, telefoanele Cat sunt recunoscute ca fiind cele mai rezistente la condițiile dificile de munca și la șocurile din rutina zilnica. Acum ele aduc un nou standard in ceea ce privește igiena dispozitivelor mobile. Bullit Group, furnizor licențiat la nivel global pentru telefoanele Cat, a…

- ASUS anunța noul smartphone Zenfone 8, unul dintre smartphone-urile compacte și rapide, cu design axat pe portabilitate. Bazat pe platforma mobila Snapdragon 888 5G, are un ecran de 5,9 inchi Samsung AMOLED, baterie de 4.000 mAh și rezistența IP68 la apa și praf. Zenfone 8 este proiectat sa aiba mare…

- ASUS anunța noul smartphone Zenfone 8, unul dintre smartphone-urile compacte și rapide, cu design axat pe portabilitate. Bazat pe platforma mobila Snapdragon 888 5G, are un ecran de 5,9 inchi Samsung AMOLED, baterie de 4.000 mAh și rezistența IP68 la apa și praf. Zenfone 8 este proiectat sa aiba mare…