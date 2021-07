Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din județul Bacau au murit, astazi, intr-un accident rutier, dupa ce mașina lor s-a izbit frontal de un microbuz. Barbatul in varsta de 67 ani si femeia in varsta de 65 de ani se indreptau spre Bacau, can, in zona localitații Miclaușeni, din județul Iași, s-a petrecut tragedia. Momentul impactului…

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Un barbat a decedat, astazi, dupa ce mașina pe care o conducea a fost luata de o viitura și aruncata in raul Oituz. Barbatul participa la o comptiție de off road organizata la Slanic Moldova. Copilotul sau a fost ranit și a fost transportat la spital. O a treia persoana, care s-a oprit sa dea […] Articolul…

- La data de 11 iunie a.c., politistii rutieri au oprit pe DN 2, in localitatea Racaciuni, un autoturism care a fost inregistrat de aparatura radar cu viteza de 134 km /h. In urma verificarilor a rezultat faptul ca un barbat de 39 de ani, din judetul Iasi, avea dreptul de a conduce suspendat. Conducatorul…

- Actul artistic al creatorilor bacauani va putea fi admirat și pe alte plaiuri. Astfel, intre 10 și 20 iunie, la Galeriile de Arta „Theodor Pallady” ale Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Iași va gazdui expoziția de grafica și pictura „Cineva din oglinda”, protagoniste fiind artistele…

- Primaria municipiului Bacau informeaza cetațenii ca MIERCURI, 02.06.2021 in intervalul orar 22.00-04.00, circulația rutiera prin PASAJUL SUBTERAN ȘTEFAN GUȘE-OITUZ va fi inchisa, in vederea realizarii unor lucrari de intreținere. Rugam participanții la trafic sa se conformeze semnificației indicatoarelor…

- A fost actualizata lista localitaților, dupa ratele de infectare privind cazuistica COVID-19, in baza careia se stabilesc scenariile verde sau galben pentru desfașurarea cu prezența fizica sau in online a orelor de curs din școli. In județul nostru se va continua invațamantul online doar in 11 comune,…

- Moldova este taramul politicienilor cu trei autostrazi, toate pe hartie, din care una are și lege inca din 2018, dar n-are finanțare și nici constructor: Autostrada „Nordului” (Suceava – V. Dornei – Baia Mare), Autostrada „Unirii” (A8 Tg. Mureș – Iași – Ungheni) și A13 Bacau – Onești – Brașov, cel mai…