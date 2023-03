Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Thomas H. Lee a murit la varsta de 78 de ani, a anunțat joi familia sa intr-un comunicat, fara a preciza cauza decesului, transmite Reuters. Thomas Lee considerat un pionier al investițiilor de capital privat și al achizițiilor cu efect de levier (Tranzacție prin care un grup de…

- Pe 1 februarie, judecatorul de district american Lewis Kaplan i-a interzis temporar lui Bankman-Fried sa contacteze angajatii actuali sau fosti ai FTX sau Alameda Research, fondul sau speculativ, dupa ce procurorii si-au exprimat ingrijorarea ca fostul miliardar in varsta de 30 de ani ar putea incerca…

- CARAS-SEVERIN – Fortele de ordine ale organizatiei politienesti internationale au ajuns vinerea trecuta la Primaria Varadia, de unde l-au ridicat pe viceprimarul Daniel Racu, cautat de ani de zile pentru savarsirea mai multor infractiuni! Dorin Racu era dat in urmarire internationala de catre Departamentul…

- Videoclipul, care ramane arhivat pe site-ul web al Tesla, a fost lansat in octombrie 2016 si promovat pe Twitter de directorul general Elon Musk ca dovada ca ”Tesla se conduce singura”. Dar automobilul Model X nu se conducea singur cu tehnologia implementata de Tesla, a declarat Ashok Elluswamy, directorul…

- Intr-un ordin dat de vineri noaptea tarziu, judecatorul de district american Lewis Kaplan, din Manhattan, a autorizat procurorii federali sa foloseasca site-ul web pentru a nu fi nevoiti sa contacteze victimele individual. FTX ar putea datora bani catre mai mult de 1 milion de persoane, ceea ce face…

- Sam Bankman-Fried a intrat marți intr-un tribunal federal din Manhattan, a aratat videoclipul Reuters, inainte de o audiere in care se așteapta sa depuna marturie de nevinovat pentru acuzațiile penale ca ar fi inșelat investitorii in schimbul sau de criptomonede FTX, aflat in faliment. Bankman-Fried…

- Bankman-Fried este acuzat ca a folosit ilegal depozitele clientilor FTX pentru a-si sustine fondul speculativ Alameda Research, pentru a cumpara proprietati imobiliare si pentru a face contributii politice de milioane de dolari. El este programat sa apara marti, la ora 14.00. EST (ora 19:00 GMT), in…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a parasit miercuri Bahamas cu un zbor cu destinatia SUA, unde se va confrunta cu acuzatii de frauda, in timp ce procurorii federali au anuntat ca doi dintre fostii sai asociati au pledat vinovati pentru acuzatii similare, iar acum coopereaza cu guvernul, informeaza…