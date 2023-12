Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane varstnice, parte dintre acestea cu diferite dizabilitați, iși pierd viața sau sunt ranite, in fiecare an, in urma incendiilor. Pornind de la aceasta realitate ingrijoratoare, E.ON Romania, Delgaz Grid, impreuna cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și Departamentul…

- Nr. 40212 octombrie 2023 Comunicat de presa Miercuri, 11 octombrie, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania. Ministerul Apararii Nationale a monitorizat in timp real situatia aeriana in zonele de responsabilitate.…

- MApN confirma caderea unei drone pe teritoriul Romaniei, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene, din noaptea de miercuri spre joi. In zona Tulcea-Galați a fost activata Poliția Aeriana și au fost data pre-alerta aeriana. In jurul miezului nopții, echipajele de frontiera…

- In perioada 3-5 octombrie, echipa CBRN formata din 13 salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) a participat la Exercițiul internațional de teren privind lichidarea consecințelor accidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Exercițiul a avut loc pe teritoriul…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a alertat, seara trecuta, in urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, fortele aflate in Serviciul Politie Aeriana si a notificat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta privind…

- In noaptea de 29 spre 30 septembrie, fortele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina.In urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, Ministerul Apararii Nationale a alertat fortele aflate in…

- Ministerul Apararii anunta ca, in baza informatiilor primite de la ISU Tulcea cu privire la sesizari telefonice prin serviciul 112 despre posibile cazuri de impact de drona intr-un sector cuprins intre localitatile Nufaru, Malcoci si Valea Nucarilor din judetul Tulcea, echipe ale Armatei investigheaza…

- Ceremonii militare si religioase, depuneri de coroane si jerbe de flori vor fi organizate miercuri, in toata tara, la monumentele ridicate in cinstea eroilor pompieri. De Ziua Pompierilor din Romania, vor avea loc, la nivel national, exercitii si aplicatii demonstrative, vor fi organizate puncte mobile…