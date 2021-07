Salvarea anti-vacciniştilor ar putea veni de la un medicament pentru artrită. Ce au aflat specialiştii Medicii au venit cu o veste buna pentru oamenii care refuza sa se vaccineze contra noului coronvirus, dar doresc totusi sa se protejeze. EMA evalueaza folosirea medicamentului impotriva artritei Kineret pentru tratarea pacientilor adulti cu pneumonii COVID-19, pacienti care sunt expusi unui risc crescut de a dezvolta insuficiente respiratorii severe. Specialistii vor evalua datele existente […] The post Salvarea anti-vaccinistilor ar putea veni de la un medicament pentru artrita. Ce au aflat specialistii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

