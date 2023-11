Salutări din Kenya și Tanzania! Vizita președintelui in Africa a pus capac. Este asemanatoare cu cea in Singapore și Japonia sau cu cea din America de Sud. Nu-i decit un soi de turism ambalat diplomatic, cu alai redus in condiții de boier arogant, finanțat de o democrație paupera. Țara este martora la o alta plimbare a nevestei drept recompensa ca i-a dat voie sa se implice in politica. Doar ca peste naveta de weekend la Sibiu s-au adaugat și principalele locuri turistice de pe glob. Simultan cu vacanțele sale mascate in lansari de strategii ale Romaniei pentru Africa, pentru Asia sau America de Sud suntem pe cale sa ne intrebam:… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

