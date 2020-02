Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare inaugureaza calendarul expozițional al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru anul in curs. Astfel, in perioada 12 – 16 februarie 2020, Centrul Regional de Afaceri Timisoara gazduiește o noua ediție a evenimentului devenit tradițional…

- In calitate de partener coordonator al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua activitatea de sprijinire și monitorizare a start-up-uri finanțate in cadrul proiectului. Dupa autorizarea activitații și semnarea contractelor…

- Camere de Comert, Industrie si Agricultura Timis si Consiliului de Afaceri Romano-American din New York au semnat, astazi, un protocol de colaborare bilaterala. Prin acesta, Camera timiseana urmeaza sa deschida o reprezentanta pe Brodway, iar americanii o reprezentanta in Timisoara.

- Unul dintre evenimentele de mare succes derulat de Camera de Comerț Industrie și Agricultura Timiș, Salonul Industriei Ușoare, incheie calendarul expozițional pentru anul 2019 cu o ediție speciala de iarna.

- Avand in vedere succesul de care se bucura SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE in randul publicului timișorean dar și la solicitarea expozanților tradiționali, in cursul acestui an a fost programata organizarea a 6 ediții. Astfel, in perioada 27 noiembrie – 1 decembrie se desfașoara ediția de iarna a Salonului…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis organizeaza cursul „Spețe, interpretari și soluții in domeniul Achizițiilor Publice”. Perioada: 02 – 05 decembrie 2019 (luni – joi, intre orele 1630-1930) Loc de desfașurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Timișoara, dBd. Eroilor de la Tisa…

- Dupa succesul misiunii economice timișene in Federația Rusa și a venirii la Timișoara a 20 de firme rusești la Forumul Internațional de Afaceri din 24 octombrie a.c., iata ca firmele din Timiș „cuceresc” America! In perioada 7 – 17 noiembrie 2019, un numar de 18 agenți economici reprezentand 13 firme…

- La sfarșitul sezonului de nunți, inaintea intrarii in post, RAYNA DECOR in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ofera publicului un weekend al reducerilor consistente și al lichidarilor de stoc. Astfel, in perioada 15-17 noiembrie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT…