- Sportivii CS Unirea Alba Iulia, Alexandra Cristea și Albert Zaharia, au obținut medalii de aur și argint la Campionatele Naționale de Atletism, desfașurate sambata și duminica (1-2 iulie), pe Stadionul Iolanda Balaș Soter din București. Alexandra Cristea, pregatita de catre antrenor Gabriel Avram, a…

- Atleții de la CSM Dorna Vatra Dornei au cucerit doua medalii la Campionatele Naționale U20 ce s-au desfașurat la de curand trecute la Craiova. Claudia Costiuc a caștigat proba de 1.500 de metri, in vreme ce Alexandru Prasneac a sosit pe locul III in cursa de 800 metri. Colegul lor de club, Petru Kore…

- In perioada 2 4 iunie s a desfasurat Cupa Romaniei la Natatie pentru Seniori, Tineret si Juniori, in Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. In cadrul competitiei, sportivii de la CSM Constanta au avut rezultate remarcabile. Prima zi a fost si cea mai prolifica, castigand in total 13 medalii. Rezultatele…

- In perioada 2 4 iunie 2023, la Otopeni are loc Cupa Romaniei la Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori. In prima zi a competitiei, sportivii de la CSM Constanta au obtinut nu mai putin de 13 medalii. Mai jos redam probele: 50 liber masculin ndash; Stoica Alexandru seniori locul I, Andries Eric tineret…

- Cupa Bistriței la inot s-a desfașurat pe 29.04.2023, competiție la care au participat aproximativ 400 de sportivi din intreaga țara și cațiva sportivi din Republica Moldova. Sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obținut cinci medalii. Citește și Rezultatele echipelor de juniori…