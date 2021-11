Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii europeni au dat unda verde joi pentru inceperea negocierilor cu Consiliul UE privind o directiva care va garanta tuturor lucratorilor din Uniune un salariu minim corect si adecvat. Negocierile pot incepe imediat ce Consiliul isi aproba propria pozitie, transmite Agerpres.

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic informal privind bugetul UE pentru anul 2022, cuprinzând și fondurile europene pentru antreprenori și fermieri din statele UE, inclusiv România, relateaza StartupCafe.ro. Bugetul cuprinde angajamente…

- Recomandarea CE privind PNRR al Romaniei, aprobata Parlamentul European în plen. Foto: http://audiovisual.europarl.europa.eu Ministrii europeni de finante au aprobat, astazi, în Consiliul Uniunii Europene, recomandarea Comisiei privind Planul National de Redresare al României,…

- Dupa mai multe atacuri pe Twitter care au vizat membri ai Parlamentului European, presedintele forului de la Bruxelles, David Sassoli, l-a admonestat joi pe primul-ministru sloven Janez Jansa, informeaza vineri dpa, citat de Agerpres. "Atacurile asupra membrilor acestei institutii sunt si atacuri…

- Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European vor semna un „Memorandum de înțelegere”. Acesta va cuprinde acțiuni comune pe mai multe domenii de cooperare, potrivit safenews.md. Despre acest lucru s-a convenit în cadrul întrevederii Președintelui Parlamentului,…

- Oncologia ramane una din principale provocari la adresa cetațenilor și a societaților, in ansamblu, in ciuda eforturilor facute pentru reducerea incidenței cazurilor de cancer in Europa. Conform Planului European de Combatere a Cancerului, 40% dintre tipurile de cancer care exista ar putea fi prevenite…

- “Informal, Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR al Romaniei este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite a presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in tara respectiva. Pe data de 27 septembrie este anuntata aceasta vizita…