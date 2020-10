Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut steagurile naționale pe arterele principale din Carei adica pe strada 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul și 25 Octombrie. Urmeaza alegeri parlamentare așa ca cei din conducerea exclusiv UDMR a orașului Carei au scos steagurile naționale la vedere și nu ornamentele de Craciun cum au procedat…

- Un proiect care isi propune sa pregateasca tinerii liceeni pentru a putea face fenomenului de bullying, prin creare unei retele de persoane resursa in licee, este pus in practica de Asociatia API Lyceum ce functioneaza pe langa Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalau, printr-o finantare a…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a hotarat suspendarea activitatii cu publicul in interiorul restaurantelor, barurilor, cafenelelor si institutiilor de spectacole, ca urmare a depasirii pragului de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Pentru limitarea si prevenirea raspandirii…

- Resedinta de judet si o comuna din Salaj au depasit pragul de 3 infectari la mia de locuitori, situatia in care, de la inceputul saptamanii viitoare, intra in vigoare unele restrictii.

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj a hotarat in cadrul unei ședințe extraordinare desfașurata vineri, 2 octombrie, suspendarea cursurilor clasei a–IX-a F, din cadrul Liceului Pedagogic ''Gheorghe Șincai'' din municipiul Zalau.

- Pe raza județului Salaj, in cele opt luni alte acestui an s-au inregistrat zece accidente de circulație in care autorii au parasit locul faptei fara incuviințarea Poliției sau a procurorului, aceștia fiind identificați ulterior. Evenimentele rutiere s-au soldat cu decesul a trei persoane și ranirea…

- 1902: se pune piatra de temelie a cladirii principale a Colegiului Reformat din Zalau S-a intamplat in 13 august 1391 – Prima atestare documentara a manastirii Peri (Transilvania), in “Tomos” – ul patriarhului ecumenic Antonie al IV – lea. 1595 – Victoria de la Calugareni a lui Mihai Viteazul, domn…

- Parcul Cetatii Bathory gazduieste cursurile de pictura in aer liber, in cadrul unu proiect ”Tabara de Vara” organizata de Silvan Art in colaborare cu CNIPT Șimleu Silvaniei. Pe langa faptul ca tinerii au posibilitatea de a invata si crea intr-un mediu sigur, lucrarile realizate vor fi selectate si scoase…