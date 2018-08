Stiri pe aceeasi tema

- O cetate veche de circa 3400 de ani descoperita la Santana, la 28 de km de Arad, este considerata de catre istorici ca fiind “Troia Carpatilor”. Construita cu 14 secole inainte de Christos si unica in aceasta parte a Europei, cetatea este considerata ca fiind una dintre cele mai mari fortificatii preistorice…

- Romania are 3 reprezentante in turul 3 al Europa League, CFR Cluj, FCSB si U Craiova. Daca vor reusi sa se califice in play-off, echipele noastre vor avea adversari foarte dificili. FCSB, singurul cap de serie, nu scapa nici ea de o posibila dubla de foc, potrivit Mediafax. Joi, echipele noastre debuteaza…

- Județul Brasov ramane printre cele mai vizitate si atractive destinații turistice din Romania. In primele sase luni ale acestui acest an, județul Brașov a fost principala destinație turistica din Romania, dupa Municipiul București și intrecand județul Constanța. Potrivit datelor Institutului National…

- In randul turistilor straini, iar cele mai multe sosiri sunt din Germania (144.700), Israel (120.200) si Italia (112.500). Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in prima jumatate a lui 2018 au insumat 10,36 milioane, in crestere cu 2,5% fata de cele din perioada ianuarie…

- Cu ocazia implinirii a o suta de ani de la infaptuirea Marii Uniri, un autobuz-expozitie va strabate intregul judet Salaj, in perioada 10 septembrie – 22 decembrie, in cadrul proiectului proiectului “Centenar Calator”, accesul fiind gratuit pentru toti cei interesati. Initiativa apartine reprezentantilor…

- O explozie de proporții s-a produs, sambata noaptea, intr-o cladire din orașul german Wuppertal, situat in vestul țarii. Doua zeci si patru de persoane a fost ranite, iar pompierii incearca sa stabileasca cauzele deflagrației, scrie presa internaționala. Dintre cele 24 de victime, patru sunt in stare…

- Spania - Portugalia 3-3! Ronaldo show! Messi rateaza penalty! Germania pierde, Mexicul sarbatoreste de doua zile, Brazilia tinuta in sah de Elvetia. Mondialul e atractiv macar din perspectiva echilibrului care exista la aceasta editie. TVR a facut 2 milioane audienta la duelul dintre Neymar si Lichtsteiner,…

- O spun cercetatorii vestiti de la universitati precum Oxford sau creatori de aplicatii din toata lumea care si-au dat intalnire zilele acestea la Cluj. Proiectele dezbatute: de la inovatii in neurostiinte, pana la drone inteligente, care detecteaza bolile in agricultura, survoland norii, ne vor schimba…