Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat luni trimiterea a inca 220 de soldati in Sahel pentru a consolida forta militara franceza Barkhane, care lupta impotriva jihadittilor in regiune, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Am decis sa angajez capacitati de lupta suplimentare, 220 de soldati…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, în vârsta de 42 de ani, a renuntat în avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sâmbata Palatul Elysée, în contextul în care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamâni…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee.Anunțul vine in contextul in care Franța este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fața de intenția guvernului…

- Franta intentioneaza sa mearga mai departe cu operatiunea Barkhane pentru a lupta impotriva gruparilor militante islamiste in regiunea Sahel, a declarat vineri noapte presedintele Emmanuel Macron, citat sambata de DPA. "Barkhane este o operatiune indispensabila pentru Franta", a spus Macron in remarci…

- Aproximativ 25 de jihadisti au fost ''neutralizati'' de fortele militare franceze din cadrul misiunii Barkhane si de aliatii lor africani, in cursul a doua operatiuni separate, a anuntat joi armata franceza, cu cateva zile inainte de vizita presedintelui francez Emmanuel Macron in Niger, relateaza…

- Dupa atacul dintr-o tabara militara din Inates (vestul Nigerului) care s-a soldat cu peste 60 de morti, Emmanuel Macron l-a contactat telefonic miercuri seara pe presedintele nigerian si cei doi au convenit impreuna "sa le propuna omologilor lor sa amane pentru inceputul anului 2020 desfasurarea,…

- Armata Nigerului a suferit cele mai grele pierderi de cand se confrunta cu teroriștii jihadiști. Peste 70 de militari au fost uciși in urma unui atac care a avut loc marți asupra taberei Inates, din apropierea graniței cu Mali, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.Ministerul Apararii din Niger…

- NATO intentioneaza sa apeleze la un grup de ''intelepti'' care sa contribuie la reforma aliantei, dupa ce presedintele american Donald Trump i-a pus sub semnul intrebarii relevanta, iar presedintele francez Emmanuel Macron a declarat-o in "moarte cerebrala", au indicat diplomati citati miercuri de…