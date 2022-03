Sahare de mâl, oceane de praf Oameni buni, traim intr-o lume anapoda. Sigur ca trebuie mai intai sa ne stropșim la ruși, din pricina de Kisseleff, care a organizat totuși chestia bulevardiera și regulamentara organic. Deznaționalizare, despotism, opresiune, a pus opresiune pe noi, precum și alte paste fainoase. Așa sunt imperiile in nucleul Istoriei, megalomane, nu accepta contraziceri, capricioase ca Goya, […] The post Sahare de mal, oceane de praf first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Bugetul Local 2022, USR Constanta a reusit sa obtina finantari pentru mai multe studii de fezabilitate in vederea valorificarii patrimoniului si istoriei orasului Viceprimarul municipiului Constanta, Florin Cocargeanu si consilierul municipal USR Constanta, Mirela Garip au vorbit ieri la ZIUA LIVE…

- Tudor Chirila a povestit pentru „Libertatea” cum a compus noua piesa Vama, „Imi pare rau“, al carei videoclip deja starnește reacții in online. Ideea a pornit de la imaginea generala ca pe batrani nu i-ai vedea vreodata intr-o incleștare, cum e un meci de box. Tudor Chirila și trupa Vama au lansat o…

- Peste 5000 de oameni au fost arestați in Kazahstan, de la inceputul protestelor care afecteaza aceasta țara. Anunțul privind arestarile a fost facut de Ministerul de Interne al țarii și preluat de presa occidentala. Ministrul de Interne, Erlan Turgumbaev, a sugerat ca arestații sunt cercetați pentru…

- Costel Alexe vrea sa promovare județul Iași de Ziua Unirii – 24 Ianuarie și pregatește un spectacol cu urmatorul nume: „Unire-n gand și-n veșnicie”, frate Balcescu!. „Cantarea Romaniei” costa 170.000 de lei și se va organiza cu 60 de oameni de la TVR veniți pe bani, cazare și masa, infomeaza intr-o…

- Are peste 80 de ani, de cateva ierni este singura, traiește intr-un catun cu o mana de oameni și este pazita zi și noapte. N-am crezut asta pana cand paznicii m-au luat și pe mine in primire. M-a salvat Ileana, paznicii s-au indepartat, iar eu am intrat intr-o alta lume, in mijlocul Salajului. Meseria…

- Peste 317.000 de oameni sunt vaccinați cu schema completa in județ, arata ultima raportare a Direcției de Sanatate Publica Timiș. In total, peste 650.000 de doze au fost administrate de la debutul campaniei de vaccinare in Timiș.

- Solistul formației „Gindul Miței”, Nicu Țarna, a venit cu o frumoasa urare de Revelion, dorindu-le tuturor optimism și incredere intr-un viitor mai bun. ”In anul care vine vreau sa va doresc sa fiți optimiști, sa credeți ca lucrurile se pot schimba prin noi inșine, sa va indemn sa invațam sa fim fericiți,…

- Dupa masa imbelșugata de Craciun au fost persoane care au ajuns și in acest an la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati. Unii botoșaneni au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru ca au mancat prea mult, alții fiindca au baut peste masura.