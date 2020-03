Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Curtii de Apel Bucuresti a decis miercuri sa isi restranga considerabil activitatea, in perioada 13 - 31 martie, atat in ceea ce priveste activitatea de judecata, cat si activitatea de relatii cu publicul, pentru a evita raspandirea noului coronavirus.Potrivit unui comunicat al…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Italia, tara in care se afla una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, a introdus masuri extrordinare de carantina in nordul peninsulei, pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Numarul cazurilor creste de la o ora la alta si Italia a ajuns, in mai putin de 36 de ore, cel…

- Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) doresc o procedura unificata pentru a preveni raspandirea rapida a noului coronavirus din China, a declarat duminica ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters.

- Medici thailandezi au declarat duminica faptul ca au tratat cu succes cazuri severe de imbolnavire cu noul coronavirus (2019-nCoV) cu ajutorul unei combinatii de medicamente utilizate impotriva gripei si HIV, cu rezultate initiale care arata o ameliorare semnificativa a simptomelor in 48 de ore de la…

- Aproximativ 6.000 de oameni sunt blocați pe o nava de croaziera italiana pentru testarea a doi pasageri chinezi suspecți de infectare cu coronavirus, a anunțat un purtator de cuvânt al companiei Costa Crociere, citat de Reuters. Cuplul a sosit în Italia pe 25 ianuarie, zi în…

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…

- Lansarile programate pentru sapte filme chinezesti in perioada vacantei ocazionate de Anul Nou din aceasta tara au fost anulate din cauza temerilor legate de raspandirea noului tip de coronavirus descoperit in Wuhan, informeaza joi DPA. Oficialii chinezi se tem ca noul tip de coronavirus,…