Atac cu cuțitul în Franța, la Bordeaux, soldat cu un mort și un rănit. Polițiștii l-au ucis pe agresor Un barbat inarmat cu un cuțit a injunghiat mortal o persoana și a ranit cel puțin o alta miercuri, 10 aprilie, intr-un atac in orașul francez Bordeaux, relateaza postul BFM TV, citand surse din cadrul poliției, potrivit Reuters.BFM TV a precizat ca atacatorul a fost ucis de poliție. Primele informații indica faptul ca poliția nu crede ca atacul are legatura cu terorismul, conform canalului de știri.Identitatea barbatului și motivul atacului nu sunt momentan cunoscute. Pe rețelele de socializare au aparut sa circule inregistrari cu momentul eliminarii barbatului inarmat de catre polițiști, precum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a afirmat ca Rusiei i se va cere sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. Presedintele francez a facut aceste declarații in timpul unui interviu difuzat de televiziunea ucraineana si postat sambata de o jurnalista ucraineana pe canalul sau…

- Partidele de marti, de la ora 22.00, din returul optimilor Ligii Campionilor, vor fi arbitrate de oficiali din Tarile de Jos si Franta, potrivit news.ro Meciul FC Barcelona - Napoli, programat la Barcelona, va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie.In tur, scorul a fost egal, 1-1.Partida…

- Un accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, in localitatea valceana Ladești, in urma caruia un barbat a fost ranit. Polițiștii din Horezu au fost sesizați despre evenimentul rutier. Un barbat de 65 ani, din localitatea Copaceni, conducea un autoturism pe DN 65 C, in localitatea Ladești.…

- Oamenii de stiinta au localizat excremente ale unui lup cenusiu nascut in Germania, care a traversat trei tari pentru a ajunge in nord-estul Spaniei, efectuand astfel cea mai lunga calatorie documentata vreodata a unui exemplar din aceasta specie, a precizat luni Universitatea Autonoma din Barcelona…

- Centrul Pompidou din Paris isi va inchide portile pana in 2030 pentru lucrari majore. Mutarea colectiilor va incepe in toamna. Acestea vor fi redistribuite masiv in Franta si in strainatate, potrivit francetvinfo.fr, potrivit news.ro.Este unul dintre cele mai importante muzee de arta moderna din…

- Autoritațile din Paris organizeaza duminica, 4 februarie, un referendum prin care ii intreaba pe parizieni daca orașul ar trebui sa impuna o suprataxa de parcare pentru SUV-urile mari, in contextul in care capitala Franței iși continua planul multianual de a deveni un oraș in care se poate circula cu…

- Meciul de fotbal din liga a treia din Germania, dintre VfB Luebeck și Waldhof Mannheim, disputat sambata, 20 ianuarie, a fost intrerupt in repriza a doua timp de cateva minute, dupa ce fanii au aruncat din tribune cu bulgari de zapada, lovindu-l pe unul dintre arbitrii asistenți, informeaza Reuters.Meciul…

- Sindicatele politistilor francezi indeamna la o "joie neagra" pentru a obtine "masuri exceptionale" pe durata Jocurilor Olimpice de vara din 2024 de la Paris, in contrapondere cu mobilizarea lor totala pentru a asigura securitatea marelui eveniment polisportiv, informeaza AFP.Politistii sunt invitati…