SAGA lansează biletele de o zi și de două zile pentru festival In mai puțin de doua luni, primul festival al verii, SAGA, iși va deschide porțile pentru festivalieri. Unii dintre cei mai apreciați artiști internaționali și locali vin pe 3, 4 și 5 iunie, la Arena Naționala din București, cu show-uri vibrante pentru public. Cei care iși doresc sa faca parte din mișcarea SAGA, sa se bucure de un concept unic in Romania și sa se distreze impreuna cu Marshmello, Tiesto, Deadmau5, DJ Snake, Salvatore Ganacci, Afrojack, James Hype, Fisher, Meduza și alți peste 150 de Dji au acum posibilitatea sa aleaga din mai multe variante de bilete. Tipurile de bilete pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

