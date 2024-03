Stiri pe aceeasi tema

- Comasarea alegerilor 57.2% dintre romani au o parere buna despre comasarea pe 9 iunie a alegerilor pentru Parlamentul European si a alegerilor locale, in timp ce 36.2% au o parere proasta. 5.9% nu stiu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu raspund. Au o parere buna despre comasare 76% dintre votantii PSD-PNL,…

- Aproape jumatate dintre romani (49,4%) cred ca alegerile din 2024 ar trebui organizate separat, in timp ce 46,6% se pronunta in favoarea comasarii unora dintre scrutine, conform datelor unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Comasarea primului tur al prezidentialelor cu parlamentarele are…

- PNL nu il mai sustine pe Nicusor Dan pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, iar PNL Bucuresti va avea un candidat propriu la alegerile locale din 2024. Nicolae Ciuca, presedintele Partidului National Liberal (PNL), a anuntat ca Nicusor Dan nu va fi sustinut de PNL la alegerile locale din 2024 pentru…

- „Din analiza pe care o avem pe masurile care ar fi trebuit indeplinite, pe cerințele PNL, filiala București, din discuțiile avute cu președintele filialei - domnul Sebastian Burduja rezulta ca Partidul Național Liberal nu va mai susține candidatura domnului Nicușor Dan la Primarie”, a afirmat Nicolae…

- Partidul condus de George Simion a stabilit, in ședința de final de an organizata la Gura Humorului, o serie de criterii de performanța pe care filialele AUR trebuie sa le indeplineasca in anul electoral 2024. Astfel, in cadrul unei rezoluții adoptata la finalul ședinței, AUR a decis ca dupa…

- Numarul romanilor care au rude in strainatate a crescut considerabil in ultimul deceniu, in schimb numarul romanilor care spun ca rudele din strainatate le trimit bani s-a injumatațit.

- Peste jumatate dintre romani (56,4%) considera ca, daca Romania ar fi adoptat monarhia imediat dupa 1989, lucrurile ar fi fost altfel in anii de dupa Revoluție. Pe de alta parte, un procent similar (54,7%) ar vota impotriva monarhiei si pentru mentinerea republicii, in cazul unui referendum, cu 13,7%…