Intentia de vot pentru alegerile locale Intentia de vot pentru partide politice la alegerile locale (pentru Consiliul Local al orasului / comunei) raportata la respondenti care isi exprima preferinta pentru un partid din lista – 80.6% din total esantion Raportat la cei care au exprimat preferinta pentru un partid din lista, indiferent daca declara ca vin sau nu vin sigur vot (80.6% din total esantion), 28.4% dintre alegatori indica PSD (fata de 30.6% in martie), 26.7% PNL (fata de 25.6% in martie), 14.4% AUR (fata de 17.4% in martie), 10.8% Alianta Dreapta Unita (USR, PMP, Forta Dreptei) (fata…