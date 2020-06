Sabrina revine cu o nouă piesă – “A cui e vina? (Pa-Pa)” Dupa “Fluturi”, Sabrina revine cu un nou single și videoclip – “A cui e vina? (Pa-Pa)”. Piesa este compusa tot de Cortes și Kastha și beneficiaza și de un videoclip regizat de Criss Blaziny. “Piesa se numește “A cui e vina?(Pa-Pa)”, și pentru mine este exact ceea ce am nevoie atunci cand vreau sa ma simt mai increzatoare in mine, iar asta cred ca ne dorim cu toții. O piesa care sa ne faca sa ne simțim independenți de oricine și orice, mai ales in perioada adolescenței. Te face sa te simți liber, de aceea sper ca o sa va placa la fel de tare ca și mie. La filmarile videoclipului, am putut sa imi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

