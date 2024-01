Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, cel care este cunoscut drept patron al Fermei Dacilor, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru.

- Cornel Dinicu nu a vrut sa faca declarații in fața anchetatorilor, prevalandu-se de dreptul la tacere. Acesta și ceilalți doi administratori ai pensiunii vor ajunge astazi in fața magistraților cu propunerea de arestare preventiva.Cornel Dinicu nu a dat declarații in fața procurorilor, potrivit unor…

- Cornel Dinicu nu a dat declarații in fața procurorilor, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Inițial, acesta ar fi spus ca așteapta prezența avocatului sau pentru a fi audiat, apoi acesta a renunțat la a da declarații avand dreptul proceual de a tacea.„Omul și-a asumat cumva tot ce s-a intamplat. Dinicu…

- A aparut o noua ipiteza in cazul incendiului de la Ferma Dacilor! Se pare ca dezastrul ar fi fost produs intenționat, de o persoana. Angajații hotelului au facut dezvaluiti halucinante despre ce s-a intamplat și ce se știe deja despre acest caz.

- Continua ancheta care trebuie sa elucideze cauza dezastrului de la „Ferma Dacilor”, unde, in urma unui incendiu, au murit 8 oameni. Patronul urmeaza sa fie audiat. El s-a aratat convins ca focul a fost pus intentionat. Angajatii cred ca focul a fost premeditat „Ne-au dat foc. Sa ne faca rau, sa ne distruga.…

- Matei Ene și mama sa au scapat cu rani ușoare din incendiul de marți dimineața de la Ferma Dacilor de la Tohani. In schimb, tatal sau, fratele geaman și fratele mai mic și-au pierdut viața. A doua zi, tanarul a postat un mesaj cutremurator pe Facebook, in care deplange pierderile suferite.„Tata, ai…

- In urma incendiului devastator care a cuprins pensiunea Ferma Dacilor, soldat cu opt victime, inclusiv trei copii, anchetatorii exploreaza trei variante posibile ale cauzei tragediei. Deși investigația este inca in desfașurare, se pare ca incendiul a fost declanșat accidental, excluzand posibilitatea…

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, explica de ce a promovat pensiunea Ferma Dacilor , unde șapte persoane au murit intr-un incendiu. Horia Constantiescu, șeful ANPC, a avut o reacție foarte nervoasa, pe pagina sa de Facebook, dupa ce s-a descoperit ca in urma cu cateva luni a luat apararea lui Cornel…