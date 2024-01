Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (31 de ani, 66 WTA) a fost eliminata in turul 1 de la Australian Open 2024. Ea a fost invinsa de cehoaica Brenda Fruhvirtova (16 ani, 110 WTA). Ana Bogdan nu a caștigat niciun meci la Grand Slam-ul de la Melbourne in ultimii 6 ani. In 2018 Ana le-a eliminat pe Kristina Mladenovic și Yulia…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, fost lider mondial, va fi principala favorita a tabloului principal de simplu al turneului Transylvania Open 2024 (WTA 250), se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. „Karolina Pliskova (39 WTA), fost lider mondial in circuitul WTA, este favorita…

- Kazaha Elena Ribakina (4 WTA, favorita nr. 2) a castigat duminica turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.736.763 de dolari americani, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, 6-0, 6-3, pe belarusa Arina Sabalenka (2 WTA, principala favorita).Ribakina s-a impus…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a revenit cu o victorie dupa mai multe luni de absenta si s-a impus, marti, in primul tur de la Auckland, in fata romancei Gabriela Ruse.Raducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5, in fata Gabrielei Ruse, locul 128 mondial, venita din calificari.…

- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 128 mondial, a acces, duminica, pe tabloul principal la turneul de la Auckland (Noua Zeelanda), cu premii de 267.082 de dolari, conform news.ro.Ruse, favorita 2, a trecut in ultimul tur al calificarilor de sportiva din Germania, Jule Niemeier, locul 165 mondial…

- Pe 19 noiembrie in 273 de localitați din Republica Moldova a avut loc turul II al alegerilor locale generale, iar candidații care nu au reușit sa adune numarul necesar de voturi pentru a fi aleși din primul tur, s-au batut pentru fotoliul de primar. Pentru unii candidați insa un singur numar, din cite…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek a castigat in premiera Turneul Campioanelor (WTA Finals), dupa ce a invins-o fara drept de apel in finala, cu 6-1, 6-0, pe americanca Jessica Pegula, luni, la Cancun (Mexic), potrivit Agerpres.In urma acestui succes, venit la o luna dupa victoria sa in turneul…

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune jucatoare ale lumii, a inceput la Cancun, in primele doua meciuri inregistrandu-se victoriile sportivelor Arina Sabalenka si Jessica Pegula. Sabalenka, favorita principala, s-a impus cu scorul de 6-0, 6-1 in fata Mariei Sakkari, favorita 8.…