„Să nu vă temeți. Frica ucide mintea”: Ce este Dune Lungmetrajul „Dune”, unul dintre cele mai așteptate blockbuster-uri din ultimii ani, a avut deja premiera mondiala. Producția, ecranizare dupa complexul și genialul roman din 1965 al lui Frank Herbert, se mandrește cu o distribuție plina de staruri ale cinematografiei. Staruri pe nume Timothee Chalamet (facut pentru rolul principal), Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Jason Momoa sau Oscar Isaac, potrivit BBC News . Producția-mamut este de departe o mare revelație in ceea ce privește filmele SF, neavand absolut nicio legatura cu „consumabilele” producții Marvel.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

