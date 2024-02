Stiri pe aceeasi tema

- Usher s-a casatorit in secret la Las Vegas pe 11 februarie, dupa show-ul susținut in pauza de la Super Bowl, potrivit unui certificat de casatorie obținut de CNN. Aleasa artistului este iubita lui, Jennifer Goicoechea, cu care are doi copii. Perechea a facut schimb de juraminte la tunelul The Fast Lane…

- Taylor Swift nu a mai ținut cont de nimeni și a dat frau liber sentimentelor, dupa ce Kansas City Chiefs, echipa din care face parte iubitul ei, a castigat Super Bowl, luni dimineata, la Las Vegas. Artista a mers direct pe teren pentru a-l imbratisa si saruta pe Travis Kelce, transmite observatornews.ro…

- Actorul Ryan Reynolds (47 de ani), coacționar la clubul englez Wrexham, a depașit doua milioane de aprecieri cu postarea pe care a facut-o noaptea trecuta, in timpul Super Bowl LVIII. Noaptea trecuta, in timpul meciului pentru titlul in NFL, toți ochii au fost pe lojile Allegiant Stadium din Las Vegas.…

- ​Kansas City Chiefs a castigat Super Bowl pentru a treia oara in ultimii cinci ani (a patra oara in istoria sa), dupa ce s-a impus, scor 25-22, in fata echipei San Francisco 49ers. Chiefs au jucat in patru din ultimele cinci Super Bowl-uri si au devenit prima echipa care a castigat doua titluri consecutive,…

- Kansas City Chiefs a invins cu 25-22 echipa San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, in Las Vegas, si a castigat pentru a treia oara Super Bowl in ultimii cinci ani. Taylor Swift și iubitul ei, jucatorul Travis Kelce, au fost vedetele cele mai urmarite și aproape ca au pus in umbra una dintre cele…

- Usher a oferit duminica un spectacol plin de energie in pauza Super Bowl, care a inclus aparitii surpriza ale unora dintre cei mai faimosi colaboratori ai sai, in timp ce starul RandB a cantat hiturile sale, relateaza Reuters și News.ro.

- Echipa Kansas City Chiefs a lui Patrick Mahomes si Travis Kelce, castigatoarea Super Bowl de anul trecut, va reveni in marea finala a NFL (liga profesionista de fotbal american), din 11 februarie, la Las Vegas.Echipa din Kansas a trecut de Baltimore Ravens, scor 17-10, si va juca finala contra formatiei…

