Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 ianuarie 1850 se naștea, la Botoșani, Mihai Eminovici, cel care peste timp avea sa devina titanul literaturii romane sub numele de Mihai Eminescu. A copilarit la Ipotești, iar adolescența și-a petrecut-o la Cernauți. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Mihai Eminescu a fost și un mare…

- Poetul Mihai Eminescu, s-a nascut la Botosani pe 15 ianuarie 1850, pe o vreme geroasa, in casa tatalui sau, caminarul Gheorghe Eminovici. Dupa o copilarie idilica la Ipotesti, poetul a urmat gimnaziul la Cernauti si a batut tara insotind trupele de actori, indragostit de teatru si de actrite. A studiat…

- Este lege! Romanii din Diaspora vor avea acces la servicii consulare online Categoriile de servicii consulare care se pot solicita, respectiv presta in format electronic, documentele eliberate care se pot expedia prin servicii de curierat, procedura de depunere si solutionare a cererilor respective,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Imparateasa Teofana Sfanta Teofana s-a nascut din neam imparatesc, din parintii Constantin si Ana, care au fost rudenii a mai multor imparati bizantini. Parintii ei au fost sterpi vreme indelungata, dar s-au rugat cu staruinta Maicii Domnului sa le dezlege nerodirea si…

- Expoziția Taberei de fotografie IPOTEȘTI: „Cautandu-l pe Eminescu” Il poți cauta pe Eminescu in poezia sa antuma sau postuma, in proza, in articolele din presa vremii, il poți cauta in documentele de epoca, in manuscrise, in amintirile celor care l-au cunoscut, in fotografii. Il poți cauta mergand pe…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenița Cecilia Sfanta Cecilia a trait la Roma si a auzit de mica invataturile Evangheliei lui Hristos, de aceea s-a hotarat sa ramana fecioara si sa se pazeasca de orice fel de insotire. Parintii ei au hotarat insa altfel, si au logodit-o cu un tanar de vaza, care insa…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Nectarie de Eghina, Taumaturgul Sfantul Nectarie s-a nascut la 1 octombrie 1846, de ziua Acoperamantului Maicii Domnului, in Silivria in nordul Greciei. Parintii sai, oameni saraci, dar credinciosi, l-au botezat Anastasis (gr. „inviere”). Copilului i s-a oferit…

- Tichetele educaționale: Perioada a fost extinsa! Termenul pana la care parinții pot depune cereri Termenul pana la care parinții pot depune cereri pentru acordarea de tichetele educaționale in acest an a fost prelungit cu o luna. Potrivit unui document publicat in Monitorul Oficial, solicitarile pot…